Все застрявшие в Китае туристы прилетят в Казань сегодня в 17 часов

Все 369 татарстанских туристов, которые не могли улететь с китайского острова Хайнань, прибудут в Казань сегодня в 17:00. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. «Самолет вылетел в 8:03 по московскому времени и сейчас летит в Казань. На борту находятся 369 пассажиров. Ожидаемое время прилета в Казань — 17:00», — сообщил Иванов.По словам главы Госкомитета РТ по туризму, в самолете находятся все пассажиры, у которых был задержан вылет. Перевозит туристов авиакомпания «ИрАэро».На данный момент на китайском острове все еще находятся более 200 отдыхающих из Татарстана — их срок обратного вылета еще не подошел, отметил Иванов.Авиакомпания «ИрАэро» прекратила полеты между Россией и Хайнанем из-за задолженности туроператора «Жемчужная река», в результате чего российские туристы из Казани, Кемерова, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Хабаровска и Челябинска не смогли вылететь из Китая в срок. В своем Instagram на просьбы туристов из Татарстана откликнулся Президент РТ Рустам Минниханов и дал поручение Иванову помочь. По поручению Президента РТ руководитель Госкомитета держал вопрос на контроле и был на связи.СКР уже возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями против руководства турфирмы.