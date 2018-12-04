Вспомним, как все начиналось

Не дали пропасть газетеОднажды я заболела и легла в больницу. В редакции остался один растерявшийся молодой сотрудник. На 15 заводов! Да еще и студентов на практику прислали. Я, естественно, переживаю: что будет с газетой, что скажут в райкоме, горкоме, обкоме... И вдруг приходят в больницу студенты, приносят... газету! Просят поставить подпись. Это редактор газеты «Трибуна строителя» Рафаэль Халиуллов организовал студентов, отредактировал их материалы и выпустил номер. Не дал пропасть!Рафаэль. Когда-то пришел он после окончания института в многотиражную газету, быстро освоился, набрался опыта - талант, одним словом. Позже Ханжин рекомендовал Рафаэля в журнал «Чаян», и сейчас он главный редактор этого сатирического издания.Скорая помощь от коллегМы знали, что в нашем журналистском сообществе всегда рады поделиться новостями или помочь решить какие-то проблемы. Вот, например, заболел наш фотокорреспондент, но я знаю, что на помощь по первому зову придут и Вася Мартинков, и Юра Денисов: пойдут на объекты и точно в срок принесут свои замечательные профессиональные снимки.Таким был наш союз и в праздники, и в будни. Наверное, это потому, что не было тогда еще такого расцвета желтой прессы да и журналюгами мы никогда не были.Вспоминается такой случай. Гостили мы с маленькой дочкой у родственников в деревне Псковской области. Климат сырой, дочка ночью стала задыхаться. Приехала скорая, но по дороге в больницу застряла в болотах, пришлось дальше девочку нести на руках. Дочку положили в больницу. Я оказалась в незнакомом месте, в домашнем халате, в болотной грязи, без денег и документов. Вдруг на улице вижу табличку «Редакция Локнянской районной газеты»! Вхожу, объясняю, что я не бомж, а член Союза журналистов из Татарии - в такой ситуации оказалась. Так они мне и машину до деревни дали, и денег, и в больницу позвонили, и дочку потом навещали. И это тоже наш журналистский союз.Как в ящике с картошкой оружие искали...Август 1991 года. События в Москве. ГКЧП. Распад СССР. А я дома с высокой температурой. И наш друг из Германии приехал, у нас остановился. Коллеги из типографии звонят:- Какую информацию давать? Приветствовать? Ругать?- Подождите. Непонятное что-то...Вдруг стук в дверь - комиссия из ЖЭУ с милицией.- Что случилось? - спрашиваю, а сама еле стою на ногах, больная...- Заявление поступило, что вы - журналист и гэкачепистка, к вам кто-то приехал, с вашим мужем ящик выставили, дырочки сверлили, видимо, оружие картошкой засыпали...- О!!!Картошку вытряхнули, оружие не нашли. Объяснительную написала.Без нытья и упрековА если вспомнить еще и кризис в стране: ликвидируются многие предприятия, закрываются газеты, мы без работы, без денег, налички нет даже в кассах. А у нас дети, семьи...Ликвидировано и наше объединение «Промстройматериалы», закрыта газета «Рабочий стройиндустрии». С журналистом Светланой Кипенской мы устроились в хозрасчетный музейный центр ГОМ ТАССР. Выпускали календари, заключали договора об их сбыте в Казани, ездили в Москву, Подольск, Зеленодольск, Волжск, Звенигород... По заказу музейного центра снимали сюжеты для документальных и рекламных фильмов.Потом Ахат Мушинский, когда-то бывший ответсекретарь газеты «Комсомолец Татарии», а тогда директор книжного издательства «Яз», пригласил меня главным редактором. Там же работал и Тимур Алдошин. (Сегодня Ахат Мушинский - главный редактор журнала «Казанский альманах», член Союза писателей, заслуженный деятель искусств РТ.) И нам вместе пришлось искать пути выживания.Мой друг из Латвии прислал нам на выручку контейнер с обувью. Наталья Гарбузова, редактор газеты предприятия «Тасма», договорилась с профкомом о реализации этой обуви на заводе. Тимур Алдошин привел деловых ребят, они съездили в Белоруссию, привезли трикотаж. Галина Ненадкевич, наша коллега из Литвы, организовала поставку конфет из Вильнюса. Мы стали заключать договора по продажам. Благодаря этому смогли выдать зарплаты и рассчитаться с долгами. Одновременно продолжали выпускать книги и искать оптовых покупателей. И это тоже был наш союз, без нытья и упреков, без громких фраз.«Все, с тебя хватит!»Еще эпизод из нашей жизни. Был у нас в газете «Рабочий стройиндустрии» уже немолодой рабкор, начальник гражданской обороны Виктор Александрович Кораблев. Он уговорил меня провести с ним самостоятельное журналистское расследование о ЧП в одном из банков, мотивируя тем, что у меня есть удостоверение Союза журналистов СССР, России, Татарстана и я везде пройду. Ну как откажешь?Ходили, выясняли. А потом Кораблева избили. Он прибежал ко мне:- Все, с тебя хватит! У тебя ребенок, а я еще покажу им, гадам!Ох уж эти журналистские расследования! При странных обстоятельствах погиб наш коллега Валера Ивков, и что-то быстро закрыли дело. Вася Мартинков и Володя Павлов взялись расследовать происшествие сами. С риском для жизни ходили по каким-то подвалам, выясняли - и все же «раскрутили» клубок.«Друзей моих прекрасные черты…» ...Точно осенние листики разлетелись по стране студенты кафедры журналистики.Вернулась в Казань в наш Союз журналистов Галина Ненадкевич, поездив по стране с мужем-военным. Работала в редакциях в Грозном, Забайкалье, на китайской границе, в Литве. Наталья Гарбузова, член Союза журналистов Татарстана, все такая же инициативная и неунывающая, до сих пор в единственном числе ведет многотиражную газету на заводе. Наталья Козлова (теперь Калеменева) после событий в Узбекистане, где она была редактором газеты, обосновалась с семьей в Красноярском крае, занялась интересными исследованиями жизни и творчества Василия Сурикова. Анатолий Самаркин более полусотни лет в журналистике, 30 лет руководил районной газетой «Новая жизнь» Алексеевского района Татарии, обучил не одно поколение молодых журналистов, член совета ветеранов Союза журналистов РТ. Раиль Минуллин - тоже член Союза журналистов, прошел школу многотиражной печати, работал в пресс-службе «Татэнерго», был шеф-редактором межрегиональной программы радиожурнала «Между Волгой и Уралом», заслуженный работник культуры РТ, лауреат Республиканской премии им. Х.Ямашева. Заира Цвижба работает в редакции гудаутской газеты в Абхазии. Только никак не можем мы с ней связаться.Фарит Губаев - известный фотохудожник казанской школы фотографии, классик отечественного фотоискусства, автор более трех десятков персональных выставок по всему миру, заслуженный деятель искусств, член Союза фотохудожников России.Фотокорреспондент Наиль Курамшин не один десяток лет посвятил газете «Советская Татария», заслуженный работник культуры РФ и РТ, член Союза журналистов. Юрий Алаев, член Общественной палаты РТ, советник ректора общественно-информационного центра КФУ, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, заслуженный работник культуры РФ и РТ.Прекрасен наш союз!…В 2011 году Союз журналистов РТ справил новоселье - переехал в здание на ул. Декабристов. Здесь теплее и уютнее становится с каждым днем, чаще, душевнее и плодотворнее встречи. Создан музей нашего Союза. Сюда уже с экскурсиями приходят студенты и школьники. Очень приятно соприкасаться с личным архивом близких тебе коллег-журналистов.С 1995 года руководит Союзом журналистов республики опытный журналист, заслуженный работник культуры РФ и РТ, заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.Ощущается большой вклад актива, зампредседателя по оргвопросам, автора проекта «Музей татарстанской журналистики», лауреата премии «Золотой фонд региона» и Республиканского конкурса экономической журналистики Ралии Фатхутдиновой, главного редактора газеты «Казанские ведомости» Венеры Якуповой, председателя совета ветеранов, заслуженного работника культуры, лауреата республиканского конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Имя в журналистике» Люции Фаршатовой-Мавлеевой, юриста Союза журналистов РТ Этери Ильиной и других. И очень хочется, чтобы наш Союз всегда, сохраняя добрые традиции и молодея с каждым годом, оставался нерушимым!