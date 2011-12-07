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Авдонина: Водить хороводы дети могут, только если они из одной группы детсада

Если в празднике участвуют дети из разных коллективов, то браться за руки не стоит.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, как в этом году детям можно водить хороводы вокруг елки.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она объяснила, что если утренник проходит в одной группе в детском саду, то браться за руки можно. А на улице детки и вовсе будут в варежках или в перчатках. А если же в празднике участвуют дети из разных коллективов, то делать этого не стоит. Ибо массовые мероприятия пока все-таки запрещены, «вот эти вот большие елки, которые бывали раньше, пока в этом году мы проводим в более усеченном формате», отметила Авдонина. 

КВ
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