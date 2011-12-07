Фермер, для которого нет преград

— Рамиль Салихович, чем вы занимаетесь в качестве предпринимателя?

— Всем понемногу. Основные виды деятельности — земледелие и скотоводство. На 805 гектарах пахотных земель выращиваем злаковые культуры: овес, ячмень, пшеницу, а также многолетние травы. В 2009-м открыли семейную ферму по откорму крупного рогатого скота. К 2019 году стадо увеличилось до 200 голов, из них 60 коров молочных пород. К слову, в минувшем году государству сдали 191 тонну молока и 21 тонну откормочных быков на мясо.

С 2006 года ведем деятельность по обработке древесины. Готовую продукцию реализуем на строительных рынках республики. Плоды наших трудов довольно востребованы и малым, и крупным бизнесом. Даже не верится, что мы начинали с одного трактора! Сегодня в нашем распоряжении более 20 единиц техники, производственные и складские помещения, полностью удовлетворяющие наши потребности.

— Можно ли ваше дело назвать семейным?

— С учетом того, что бухгалтером является моя жена, думаю, можно! Взрослые дети в городе. У них своя жизнь.

— А много ли у вас наемных сотрудников?

— Трудовой коллектив состоит из 8 человек, каждому из которых предоставлен полный соцпакет. За 16 лет совместной работы сложилась дружная команда. Все работают подолгу, текучки нет. В 2019-м, например, проводили на пенсию сотрудника, трудившегося у нас 11 с половиной лет. А уже через полгода, к глубокому моему сожалению, выйдет на заслуженный отдых еще один специалист, отдавший общему делу 14 лет своей жизни.

— Считаете ли вы себя хорошим руководителем?

— Не могу сам себе дать оценку. Однако я не раз был награжден грамотами и памятными подарками от имени районного и республиканского руководства. Для каждого сотрудника — индивидуальный подход. Стараюсь создать достойные условия труда, помочь в трудные моменты. Вовремя выдаю аванс и зарплату, безвозмездно снабжаю продукцией собственного производства.

— Часто ли коллективу приходится сталкиваться с трудностями?

— Мы мыслим позитивно, идем только вперед. Главное, чтобы не возникало экстремальных ситуаций. В 2019 году у нас случилась большая беда: серьезный пожар. Сгорело несколько единиц техники и 1600 кв. м помещений. Трудности мы постепенно преодолеваем.

— Откуда черпаете вдохновение в трудовых буднях?

— Если любимая жена провожает и встречает с улыбкой на лице, а в доме тепло и уютно, я счастлив и вдохновлен.

— Говорят, вы занимаетесь благотворительностью…

— Все мы люди. У каждого свои проблемы. Просто ставлю себя на место других. И понимаю, что не могу остаться равнодушным. Честно говоря, и не помню всех, кому помог. Но совершенно точно никогда не откажу в поддержке погорельцам, школам, детским приютам.

— Находите ли вы время на хобби?

— Успеваю и отдохнуть. Люблю рыбачить. Иногда езжу на охоту с друзьями, причем главное для меня — общение, а не трофеи. В свободное время читаю книги или ищу в интернете полезную информацию.

— О чем мечтаете?

— Хочу, чтобы мое предприятие процветало и динамично развивалось. Сделаю для этого все, что в моих силах!