Мухаметшин о переписи населения: Мы должны сохранить численность татар в РФ

В других регионах РФ необходимо организовать работу представителей Татарстана по информированию соотечественников о переписи населения в 2021 году. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе заседания Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ.

«Мы должны очень серьезно поработать над тем, чтобы, защищая свой язык, традиции, обычаи нашего татарского народа, мы сохранили численность и могли дальше развиваться в составе Российской Федерации», — сказал он.

Он уточнил, что представителям республики нужно не только продумать форму своего участия в переписи населения, но и проинформировать других соотечественников.

«В условиях пандемии и кризиса нам надо очень активно поработать над тем, чтобы мы не потеряли количество татар, живущих в Российской Федерации. Я уже не говорю о тех татарах, которые проживают за пределами России. И здесь кропотливая работа», — сказал Мухаметшин.

В свою очередь, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров заметил, что этот непростой год показал эффективность онлайн-формата, который «в дальнейшем нужно активно использовать».

По предварительным данным, Всероссийская перепись населения пройдет в апреле следующего года.