Простая игра в снежки может закончиться травмой

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заведующая оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи Казани Татьяна Ликотурнова, врач — травматолог-ортопед отделения травматологии № 1 ГКБ № 7 Казани Александр Бородкин, заведующий отделением травматологии ДРКБ, врач — травматолог-ортопед Алексей Глушков и врач-офтальмолог РКОБ Элина Минхузина.

— Количество травм со временем не уменьшается, — констатировал Алексей Глушков. — Увеличивается число технических средств, им сопутствующих. Например, сейчас в нашем отделении лежат 8 детей с компрессионным переломом позвоночника. Вроде бы и снега не очень много, но горки функционируют. Я думаю, что это недоработка родителей.

С наступлением холодов на станцию скорой помощи обратились 60 человек, получивших травмы на улицах из-за гололеда. Среди них: 7% — дети, 58% — лица трудоспособного возраста, еще 35% — лица старше 65 лет.

Большая часть полученных травм — 52% — приходится на переломы конечностей. Еще 23% — черепно-мозговые травмы, 13% — ушибы и растяжения, 3% — вывихи.

— За аналогичный период прошлого года травм, связанных с гололедом, было на 40% больше, — отметила Татьяна Ликотурнова. — Вероятнее всего, это связано с пандемией, с тем, что многие перешли на дистанционный режим работы.

Элина Минхузина рассказала о ситуациях, в которых татарстанцы чаще всего получают травмы глаз.

— Конечно, все будут праздновать Новый год, — заметила она. — Самая банальная травма, о которой мы говорим, — удар в глаз пробкой шампанского. Ежегодно к нам обращаются три-четыре человека, пострадавшие таким образом. На самом деле это чревато опасными последствиями, вплоть до потери зрения.

Пожалуй, наиболее очевидный источник опасности — разнообразная пиротехника.

— Покупать такую продукцию следует в сертифицированных магазинах, использовать с соблюдением мер безопасности, — напомнила Элина Минхузина. — Инородные тела в глазу, его контузия, химические и термические ожоги — случаи, с которыми к нам часто обращаются.

Травмой может закончиться и игра в снежки.

— Все мы вспоминаем детство, но, когда твердый комок снежка попадает в глаз, могут произойти как мелкие травмы глаза, так и его контузия, — подчеркнула Элина Минхузина.