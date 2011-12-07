Пятнадцать научных и общественных деятелей Татарстана стали лауреатами Госпремии РТ

Пятнадцать научных и общественных деятелей Татарстана стали лауреатами государственной республиканской премии в области науки и техники. Соответствующий указ подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Одним из них стал заведующий Камским научным центром Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Наиль Валеев. Его удостоили премии за цикл трудов об историко-культурном наследии Елабуги из девяти книг.

Кроме того, за работу в исследовании и сохранение памятников мирового историко-культурного наследия титулом наградили декана ИМО КФУ Айрата Ситдикова, заведующего кафедрой всемирного культурного наследия Рафаэля Валеева и зампредседателя Госсовета РТ Татьяну Ларионову. Также отметили вклад зампреда Комитета Госсовета РТ по бюджету Камиля Нугаева, директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина, директора ИМО КФУ Рамиля Хайрутдинова и гендиректора «Татинвестгражданпроекта» Аделя Хуснутдинова.

Разработкой и внедрением комплексной реабилитации больных и инвалидов отличились заведующая кафедрой КГМА Резеда Бодрова, профессор Эрик Аухадеев, доцент кафедры неврологии КГМА Гузель Ахмедова и заведующий отделением казанской 7-ой горбольницы Ильдар Садыков. В процессе также участвовали директор КГМА Рустем Хасанов, заведующая отделением в той же больнице Эльмира Хусаинова и заведующая кафедрой КГМА Наиля Юсупова.