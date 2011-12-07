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Роспотребнадзор по РТ: Дед Мороз на праздниках должен находиться в маске

Жёстких требований к главному герою Нового Года пока нет.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина подчеркнула, что Дед Мороз на праздниках должен находиться в маске. Это продиктовано основными требованиями по предотвращению распространения коронавирусного заболевания.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она отметила, что жёстких требований к главному герою Нового Года пока нет. Однако, несмотря на сказочные усы и бороду, масочный режим должен соблюдаться. Это необходимо для защиты органов дыхания. 

КВ
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