Роспотребнадзор по РТ: Дед Мороз на праздниках должен находиться в маске

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина подчеркнула, что Дед Мороз на праздниках должен находиться в маске. Это продиктовано основными требованиями по предотвращению распространения коронавирусного заболевания.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она отметила, что жёстких требований к главному герою Нового Года пока нет. Однако, несмотря на сказочные усы и бороду, масочный режим должен соблюдаться. Это необходимо для защиты органов дыхания.