Татарстанцам рассказали, кто и где может получить бесплатную юридическую помощь

В один из дней часовой прямой эфир провела Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Она сообщила, что чаще всего к ним обращаются по вопросам порядка общения с детьми после развода. Причем оспаривают его не только родители, но и бабушки с дедушками.

— Независимо от того, какие у вас отношения, как вас обидел бывший супруг или супруга, помните: ребенок — не разменная монета. Нужно сделать все, чтобы после развода он имел возможность общаться с мамой и папой. Большое количество психосоматических заболеваний детей связано именно со случаями развода, — подчеркнула детский омбудсмен.

Волынец при этом отметила полезность медиации при юридическом разрешении таких конфликтов.

— Мы обучаем данной технологии наших общественных помощников, которые есть в каждом районе, — сказала эксперт.

Чтобы стать общественным помощником, необходимо обратиться в аппарат уполномоченного, заполнить анкету и ждать решения об итогах ее рассмотрения.

Кроме того, к детскому омбудсмену часто обращаются с вопросами по имущественным отношениям, например долгам перед банками по ипотеке, а также по несвоевременной выплате алиментов.

— Многие мамы отказываются от взыскания алиментов, чтобы в старости супруг не потребовал с ребенка свою часть алиментов. Это ошибочное мнение — ребенок не освобождается от обязанности содержать своего престарелого отца, — сказала Ирина Волынец.

Бывают и обратные прецеденты. Так, к детскому омбудсмену обратилась мама, которая указала, что на содержание троих детей ей в месяц нужно 100 тысяч рублей. По итогу женщина в суде проиграла дело, так как не смогла документально обосновать необходимость такой ежемесячной выплаты.

В другой день на площадке общественной приемной состоялось обсуждение проблемы занятости молодежи. Так, депутат Госдумы Марат Бариев посетовал, что сегодня нет федеральных программ, посвященных молодежи. Пока нет базового закона — нет оснований на них рассчитывать.

Разве что существует посвященный молодежи раздел в федеральной программе по обеспечению доступным и комфортным жильем. К примеру, в Татарстане социальная ипотека доступна для молодых семей вне зависимости от места работы.

Кроме того, есть программа в рамках федерального проекта «Социальная активность», а также различные гранты.

— В этом году происходят существенные изменения. Во-первых, при принятии поправок в Конституцию в статью 72 внесли поправку, включающую понятие «молодежная политика». Затем, в июле, мы внесли проект базового закона о молодежной политике в РФ, — сказал депутат, призвав молодежное сообщество включиться в работу по дополнению законопроекта.

Бариев добавил, что после принятия закона появится нормативная база для создания федеральных программ.

Отдельно эксперты остановились на волонтерской деятельности. Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова озвучила статистику, по которой на территории РТ действует 1247 добровольческих объединений с численностью 63 тысячи волонтеров.

— В этом году было не особенно важно, какого направления ты волонтер, важно было помогать сообща. Помимо слова «волонтер» появилось понятие «добрососедство» — каждый выступал волонтером, когда соседям нужна была помощь, — добавила заместитель министра по делам молодежи республики Алла Кондратьева.

За период пандемии в рамках общероссийской акции «Мы вместе» в Татарстане сформировался корпус из 6700 волонтеров. Осенью акция возобновилась, и за полтора месяца свое желание оказать помощь высказали более 3 тысяч добровольцев. Они готовы участвовать не только в доставке продуктов — почти 2 тысячи волонтеров-медиков помогают врачам в поликлиниках, еще более 2 тысяч доставляют лекарства пациентам с COVID-19, которые проходят лечение на дому.

На финишной прямой декады в трансляции приняли участие Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов. Сария Сабурская сообщила, что за этот год в аппарат поступило более 4,8 тысячи обращений от граждан о нарушении их прав — в 2019-м было около 5 тысяч сигналов.

Чаще всего татарстанцев беспокоил жилищный вопрос, а именно сфера ЖКУ. На втором месте несогласие с судебными решениями, жалобы на сотрудников правоохранительных органов. Замыкают тройку обращения по социальному обслуживанию.

В ходе прямой линии один из зрителей поинтересовался: правомочно ли взыскание судебных приставов половины пособия по безработице?

— Если у гражданина имеется задолженность, а в службе судебных приставов открыто дело, то у них есть право взыскивать долг со всех денежных средств человека. Платежи обезличены, поэтому порой арест накладывается на социальные пособия, пенсии и так далее. В этой ситуации нужно обратиться в отдел судебных приставов, написать заявление, что это социальные выплаты, у них есть возможность снизить сумму взыскания, — объяснила Сария Сабурская.

Другой татарстанец столкнулся с такой ситуацией: дети во дворе повредили его автомобиль. Ущерб оценен в 57 тысяч рублей, но родители его возмещать отказались, а в полиции сослались на то, что штраф в этом случае составляет 500 рублей.

— Если известны родители, чьи дети нанесли вам материальный ущерб, то обращайтесь в суд с исковым заявлением, — посоветовал Айнур Галимов.

Первый замминистра юстиции отдельно рассказал о бесплатной юридической помощи, которая оказывается в Татарстане. В частности, по линии государственной помощи с 2013 года адвокаты, входящие в Адвокатскую палату Республики Татарстан, оказывают бесплатную поддержку. На нее могут рассчитывать малоимущие граждане, инвалиды и дети-инвалиды, участники ВОВ, семьи, которые намерены взять детей-инвалидов, несовершеннолетние, в отношении которых возбуждено уголовное дело, лица, пострадавшие при ЧС. Негосударственная поддержка оказывается в юридических клиниках — сегодня их 8, они базируются при вузах.

Он напомнил, что при министерстве юстиции работает горячая линия по номеру 222-60-60, а также создан центр бесплатной юридической помощи. В нем правовую консультацию могут получить все желающие, прием организован по вторникам и четвергам.