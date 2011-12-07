Татарстанцев приглашают принять участие в кинофестивале «Герои большой страны»

Татарстанцы могут принять участие в кинофестивале «Герои большой страны», сообщают организаторы.

«Задача участников — сформировать образ современного героя, исходя из российской ментальности и традиций. Также в основе работы должна лежать смысловая основа, направленная на воспитание юного поколения», — поясняется в сообщении.

На участие в фестивале уже подали 324 заявки на работы разных жанров и форматов.

Также в рамках мероприятия для школьников проведут мотивирующий урок, целью которого будет рассказать детям истории героев нашего времени.

Заявки принимаются до 1 февраля на сайте фестиваля: https://heroesfestival.ru.

Награждение победителей пройдет с 18 по 21 марта в Екатеринбурге. С места будет организована онлайн-трансляция на двух площадках: https://vk.com/heroesfestival, https://www.facebook.com/heroesfestival21