Татарстанцев приглашают принять участие в кинофестивале «Герои большой страны»

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Татарстанцы могут принять участие в кинофестивале «Герои большой страны», сообщают организаторы.
«Задача участников — сформировать образ современного героя, исходя из российской ментальности и традиций. Также в основе работы должна лежать смысловая основа, направленная на воспитание юного поколения», — поясняется в сообщении.
На участие в фестивале уже подали 324 заявки на работы разных жанров и форматов.
Также в рамках мероприятия для школьников проведут мотивирующий урок, целью которого будет рассказать детям истории героев нашего времени.
Заявки принимаются до 1 февраля на сайте фестиваля: https://heroesfestival.ru.
Награждение победителей пройдет с 18 по 21 марта в Екатеринбурге. С места будет организована онлайн-трансляция на двух площадках: https://vk.com/heroesfestival, https://www.facebook.com/heroesfestival21