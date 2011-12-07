В Казани балет превратят в оперу

Подробности о нем рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, художественный руководитель фестиваля, худрук и главный дирижер оркестра La Primavera Рустем Абязов, художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев, а также участники фестиваля Максим Анухин из Санкт-Петербурга и Радик Тюлюш из Республики Тывы.

— Это всегда ярко, это всегда красиво, уверен, что этот год не станет исключением, — заметил Дамир Натфуллин. — Программа насыщена разными видами искусства: здесь у нас и музыка, и театр.

Фестиваль стартовал 7 декабря и продлится до 28 декабря. Его заглавной темой стали сказки, мифы и легенды. Событие проходит под эгидой Министерства культуры РТ. Одним из главных пунктов программы фестиваля обещает стать опера «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского.

— Тема фестиваля оказалась настолько плодотворной, что отовсюду одна за другой посыпались идеи, — поделился Рустем Абязов. — Декабрь, Новый год, Рождество. Что первое приходит на ум? «Щелкунчик». Но это уже было многократно. Тогда пришла идея: а не сделать ли из балета Чайковского оперу? Я обратился к Альбине Абсалямовой с таким предложением.

«Абязов-фестиваль» открыла премьера спектакля «Shurale: новая фантазия под музыку из балета», поставленного худруком Татарского государственного театра кукол «Экият» Ильгизом Зайниевым. В тот же день на сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева зрители познакомились с современным Садко в лице одного из лучших гусляров страны Максима Анухина.