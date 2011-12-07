В Казани щебнем засыпали спуск у проезжей части по Роторной

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Пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги сообщила о засыпке спуска щебнем у проезжей части по улице Роторная.
Известно, что такое решение было принято с целью предотвращения катания детей со снежного склона возле дороги, а также во избежание травмирования несовершеннолетних.
Так, сотрудники ПДН и ГИБДД провели совместный рейд на пресечение хулиганства и вандализма, выявление и привлечение к ответственности лиц, совершающих транспортные правонарушения, а также по предупреждению детского травматизма на ЖД-объектах.
Заместитель главного инженера ГЖД Евгений Ананьин в свою очередь призвал татарстанцев разъяснять детям правила безопасности возле железной дороги, а также быть бдительными и постараться предотвратить ситуацию, в которой ребенок рискует своим здоровьем и жизнью.