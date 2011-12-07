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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды

В регионе сохранятся морозы до 14 декабря.

В Татарстане из-за аномальных морозов объявлено штормовое предупреждение, сообщают метеорологи из Гидрометцентра РТ.

С 3 декабря на территории региона среднесуточная температура воздуха на 9-17 градусов ниже нормы. В отдельных районах минимальные отметки достигают -28 градусов.

Такая погода сохранится в Татарстане до 14 декабря.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 декабря, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -13…-18 градусов, при прояснениях — -20…-25 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -7…-12 градусов.

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