Всероссийский тест на знание Конституции РФ в этом году пройдет в онлайн-формате

12 декабря пройдет пятый ежегодный Всероссийский тест на знание Конституции РФ. В этом году мероприятие перенесли в онлайн-формат, сообщает минюст РТ.

«Тест пройдет в онлайн формате с использованием любых устройств, имеющих доступ в интернет, на официальной онлайн-платформе www.гражданин.дети. На онлайн площадках акции сможет принять участие любой желающий старше 12 лет», — уточнили в ведомстве.

Организатором акции выступает общественное движение «Гражданин».

Уточняется, что в рамках акции пройдет онлайн-марафон, в котором примут участие лидеры общественного мнения, политики, блогеры и другие популярные гости, а также победители, которые покажут наилучшие результаты в тестировании.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получат поощрение при поступлении в вузы-партнеры акции.