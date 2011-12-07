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За 2020 год в РТ выявили 250 нарушений по факту продажи алкоголя в запрещенное время

Также есть нарушения с продажей алкоголя общепитом на вынос.

За 2020 год в Татарстане выявили 250 нарушений по факту продажи алкоголя в запрещенное время.

По словам начальника отдела Госалкогольинспекции РТ Ильяса Жамалетдинова, наибольшее количество нарушений со сбытом алкогольной продукции в республике зафиксировано с 22 часов до 10 часов утра, еще 51 связано с продажей алкоголя общепитом на вынос. Еще шесть – в нестационарных объектах общепита и 11 нарушений продажи спиртного в розницу в местах, расположенных в многоквартирных жилых домах, не относящихся к кафе и ресторанам.

КВ
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