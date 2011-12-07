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Экипаж Андрея Каргинова дисквалифицировали на «Дакаре» из-за наезда на зрителя

Экипаж Андрея Каргинова дисквалифицировали на «Дакаре» из-за наезда на зрителя
Решением судейского комитета ралли «Дакар» экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управление Андрея Каргинова дисквалифицирован на пятом этапе из-за наезде на зрителя. Между тем, пятый этап выиграл другой челнинец – Эдуард Николаев. 
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