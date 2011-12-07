Министр экономики РТ: Успешный руководитель никогда не перестает учиться

Успешный руководитель района или предприятия никогда не перестает учиться. Такое мнение высказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».«Успешный руководитель предприятия или района успешен благодаря желанию постоянно учиться, этот процесс никогда не должен останавливаться. И это правило действует вне зависимости от того, по какой системе ты получил базовое образование. Лидера отличает его эластичность, гибкость и постоянный анализ новой информации», — сказал Абдулганиев.Он отметил, что Татарстан уделяет большое внимание обучению руководителей разных уровней.«Наши управленцы выезжают на учебу, на специальные курсы, как российские, так и зарубежные. Последние дают возможность обмена опытом», — сказал глава республиканского ведомства.В 2019 году Татарстан потратит около 28 млн рублей на обучение представителей власти. На эти средства из республиканского бюджета будут повышать квалификацию 1,6 тыс. сотрудников республиканских министерств, ведомств, а также Аппарата Президента РТ. Также обучение пройдут около 1,9 тыс. муниципальных служащих из городов и районов Татарстана.Телевизионную версию интервью с Фаридом Абдулганиевым в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.