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Минниханов встретился с представителями Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви

Встречи Президента РТ и представителей Татарстанской епархии РПЦ в рамках рождественских праздников стали традиционными.
Встреча состоялась в Казанской православной духовной семинарии Казанской епархии РПЦ. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поблагодарил главу республики за помощь, оказанную духовной семинарии при проведении капремонта, организации библиотечного фонда и оснащении помещений оборудованием. Рустаму Минниханову сообщили, что все ремонтно-восстановительные работы завершены, а оборудование закуплено и установлено. В ходе осмотра ему продемонстрировали актовый зал, компьютерный класс и другие помещения. Первый проректор духовной семинарии Евфимий давал краткие пояснения по проделанной работе. В ходе беседы Владыка Феофан и Рустам Минниханов также обсудили вопрос строительства общежития для семинаристов.
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