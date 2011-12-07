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Пенсионерка из РТ, сдавая жилье через Интернет, потеряла 30 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Пожилая женщина рассказала полицейским, что в начале января разместила на сайте в Интернете объявление о сдаче жилья в аренду. Через некоторое время с женщиной связался потенциальный арендатор и предложил ей перевести задаток на карту. Для этого женщине нужно было подойти к банкомату и, пользуясь подсказками мошенника, выполнить ряд действий. После этого со счета пенсионерки были списаны 30 тыс. рублей, пишет ИА "Татар-информ".Пожилая женщина обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что телефонные номера, с которых звонил аферист, зарегистрированы в Москве и Воронежской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
КВ
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