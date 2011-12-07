Казанские перевозчики просят поднять плату за проезд до 35 рублей

Казанские перевозчики обратились в комитет по транспорту Казани с просьбой поднять стоимость проезда до 35 рублей за наличный расчет, сообщает пресс-служба Ассоциации АТП Татарстана.

В АТП уточняют, что 2020 год транспортные предприятия города закончили с убытком в 150 млн рублей. На плаву перевозчикам позволили остаться меры господдержки.

«Перевозчики обратились не за повышением тарифа, а для установления дифференцированного тарифа. Обращение в комитет по транспорту было направлено в ноябре», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте Казани поднялась до 30 рублей.