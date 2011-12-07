В Татарстане тарифы ЖКУ не вырастут в ближайшие полгода

В Татарстане тарифы за ЖКХ не вырастут в ближайшие полгода, сообщил ИА «Татар-информ» первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.

«Средняя температура в декабре прошлого года составила чуть более 10 градусов мороза. Если сравнивать с декабрем 2019 года, то температура была -4,5 градуса. Поэтому сейчас в платежках можно увидеть определенное изменение», — пояснил повышение платы в декабрьском счете-фактуре за ЖКХ Фролов.

Он также отметил, что традиционное повышение показателей в счетах за «коммуналку» наблюдается в феврале, так как в январские праздники жители чаще находятся дома и потребление услуг увеличивается.

Фролов подчеркнул, что тарифы за ЖКУ меняются два раза в год — 1 января и 1 июля.

В Госкомитете РТ подтвердили, что в этом году с 1 января тарифы повышаться не будут, а индексация ожидается только с 1 июля. Также отмечается, что для большинства татарстанцев рост тарифов не превысит 4,4%. Предельный индекс в 7,4% затронет крупные города РТ: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабугу, Зеленодольск и Бугульму.