«Буран», «Половодье», «Стужа»: в Казани разработаны планы на случай ЧС

Во время купального сезона летом 2018 года удалось спасти 10 человек, из которых четверо были детьми. Первая помощь была оказана 264 пострадавшим на водных объектах. А вот в несанкционированных местах для купания утонули 9 человек, среди них один ребенок, заявил Фердинанд Тимурханов. Также спикер отметил увеличение количества пожаров. От огня погибли 34 человека, а 81 горожанина удалось спасти.В прошлом году управлением проведено 471 учение. Курсы гражданской обороны прошли 32 должностных лица и 586 руководителей учебных групп занятий по ГО и в области предупреждения ЧС. Показательным примером можно считать внезапную учебную эвакуацию, проведенную в одном из детских садов города. Персонал и воспитанники дошкольного учреждения по сигналу пожарной сигнализации без паники вышли во двор дошкольного учреждения и уложились в отведенные 8 минут.Особое внимание было уделено подготовке и проведению ЧМ по футболу. В частности, проводились учения совместно со службами ГО города на стадионе «Казань-арена». С 1 по 3 октября в Казани проходила ежегодная Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. За 2018 год проведены 8 тренировок с развертыванием пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, отработана организация пункта санитарной обработки на базе бани №12, развертывание базы спецобработки транспорта на базе ПАТП-4 и троллейбусного депо №1.Фердинанд Тимурханов напомнил, что на территории города имеются 345 защитных сооружений, рассчитанных на размещение 118 тысяч человек. Но на многих предприятиях защитные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии. В управлении рассчитывают на возвращение их в государственную собственность, к этой работе подключена прокуратура.Говоря о ближайших планах, спикер заявил, что есть намерение закрепить за дошкольными учреждениями близлежащие здания, куда можно эвакуировать детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Прорабатывается и вопрос о привлечении к эвакуации городских автобусов, которые будут сниматься с маршрутов.Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Казани созданы и действуют 12 служб гражданской обороны. Разработан пакет нормативно-правовых документов, в том числе паспорта безопасности потенциально опасных объектов, оперативные планы «Буран», «Половодье», «Лесные пожары», «Ураган», «Стужа» и другие.