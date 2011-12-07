Февральский снегопад: 21 мм осадков обычно выпадает за полмесяца

Как сообщил ИА «Татар-информ» профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, за 10 дней на столицу Татарстана обрушилась полумесячная норма осадков - 21 мм.Месячная норма осадков на метеостанции «Казань-Университет» составляет 40 мм. Самый сильный снегопад на прошлой неделе наблюдался 7 февраля, когда на город за сутки выпало 8 мм.Согласно данным заведующей метеостанцией КФУ Мадины Шариповой, этой зимой зафиксировано несколько сильных снегопадов: 26 декабря, 5 - 6 января и 16 января. 16 января на город выпало 9,7 мм осадков. Это был самый сильный снегопад в этом году. Самый сильный снегопад прошлой зимой наблюдался в феврале.«Самый сильный снегопад год назад мы наблюдали 5 февраля. Тогда за сутки на Казань выпало 30,8 мм осадков, что близко к месячной норме», - сообщила Мадина Шарипова.Кстати, количество выпавших осадков и высота снежного покрова - два разных понятия. В метеорологии 1 мм осадков соответствует литру воды на квадратный метр и равен примерно 1 - 1,5 см высоты снежного покрова (в зависимости от структуры снега), сообщает gismeteo.ru. Чтобы точно фиксировать количество осадков и избежать разночтений, выпавшие осадки измеряют именно в жидком эквиваленте. Для этого снег предварительно растапливают.