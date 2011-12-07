Как попасть на бесплатный прием к стоматологу?

СИГНАЛ ЧИТАТЕЛЯ. «Устала искать на портале бесплатные талоны к стоматологу. Постоянно одно и то же: расписание врачей забито на неделю вперед, свободный талон нужно караулить часами. Раньше я считала: лучше полдня просижу в коридоре стоматполиклиники, зато наверняка попаду к стоматологу. А что теперь? Удобства не вижу, в любом случае не один час трачу, пытаясь записаться к врачу, а самое главное - безрезультатно. Но это ведь тоже мое время, которое я раньше тратила в поликлинике, а сейчас - за планшетом. Лейсан».ПРОВЕРКА. «КВ» решили проверить, насколько сложно записаться к врачу через электронную систему. Воскресенье, 27 января. Заходим на сайт госуслуг РТ, так как записаться на прием к стоматологу через портал государственных услуг РФ оказалось просто невозможно (там на сайте не отображается расписание). В разделе «Услуги в электронном виде» выбираем запись к врачу. Далее заходим в раздел «Стоматология» и кликаем на свой населенный пункт. Портал предлагает на выбор 15 казанских клиник, из которых 6 государственные, в том числе 4 детские. Кроме того, врачи в каждой из этих клиник разделяются по специализации на стоматологов-терапевтов, ортодонтов, хирургов и детских стоматологов. Наш вариант - терапевт.Первой в списке оказалась Республиканская стоматологическая клиника. Портал предлагает записаться к одному из 8 стоматологов-терапевтов, однако на самом деле все терапевты уже заняты. Свободных детских стоматологов тоже не нашлось, зато сразу у двух ортодонтов была открыта запись на середину недели. Оказалось, нам просто повезло с первым вариантом: ни в одной из остальных государственных клиник (как в детских, так и во взрослых) свободного времени приема у врачей не было вообще. С платными клиниками дела обстояли чуть лучше. В 5 из 9 частных стоматологий был хотя бы один свободный час для записи. Справедливости ради стоит отметить, что на первичный осмотр к врачу коммерческой стоматполиклиники попасть можно бесплатно, в рамках полиса ОМС. На консультации специалист скажет, есть ли шанс вылечить ваш зуб по полису или понадобится платная помощь. К сожалению, бесплатные услуги в частных стоматологиях зачастую ограничиваются только первичной консультацией. За все последующие исследования и лечение приходится платить. ВЫВОД. Таким образом, жалоба нашей читательницы на невозможность записаться к врачу через электронную систему госуслуг оказалась небеспочвенной. На день нашей проверки ни в одной из государственных клиник не было свободных стоматологов-терапевтов. Портал госуслуг отображает расписание лишь на неделю вперед. И единственный шанс попасть на бесплатный прием к стоматологу - снова и снова заходить на сайт в ожидании свободного часа. Действительно, подобная трата времени - роскошь, которую не каждый может себе позволить. ЛИКБЕЗ. Звоню в отделение бесплатных услуг ближайшей от меня стоматологии и жалуюсь администратору на то, что не могу записаться на прием к терапевту. - Многие жалуются, - соглашается вежливая девушка-администратор. - А все потому, что заходят на портал госуслуг РФ, а нужно Татарстана.Уточняю, что именно так я и делала.- Электронная запись начинается в 7 утра, - информирует администратор. - Время приема у врачей быстро заканчивается. Попробуйте завтра оказаться у компьютера пораньше, и все у вас получится.А еще девушка сообщила, что в этой поликлинике пошли навстречу пожилым пациентам и по понедельникам, средам и пятницам с 12.00 включают терминал по выдаче талонов. По ее словам, некоторые бабушки и дедушки занимают очередь за два часа до начала работы аппарата.