Куда жаловаться на противоправные действия коллекторов

Татарстанцы могут обратиться по телефону 8 (843) 221-38-74, чтобы сообщить о противоправных действиях коллекторских организаций, а также получить разъяснения по положениям Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».Обратиться по указанному номеру могут также представители юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан. Работа «горячей линии» направлена на осуществление контроля за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр, по возврату просроченной задолженности.