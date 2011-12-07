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Минкульт РТ закупит атласы Республики Казахстан

Стоимость закупки составит 1,22 млн рублей.
Министерство культуры Татарстана разместило тендер на приобретение 100 экземпляров издания «Большой атлас Республики Казахстан». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Стоимость закупки печатных изданий для государственных и муниципальных библиотек Татарстана составит 1,22 млн рублей. Таким образом, один иллюстрированный 888-страничный атлас обойдется в 12,2 тыс. рублей. Он содержит 2 тыс. иллюстраций, 400 карт, картосхем и планов.
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