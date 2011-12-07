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Можно ли вылечить гипертонию?

У меня давление всегда было 90 на 60. А в 62 года оно вдруг подскочило однажды до 140 на 90. Мне было очень плохо, вызвала на дом участкового терапевта. Он поставил диагноз «гипертонический криз» и велел пожизненно пить препараты, понижающие давление. Пью их уже больше года постоянно. Утром и вечером по совету врача регулярно измеряю давление и вижу, что оно опять 90 на 60. Значит ли это, что я вылечила гипертонию и можно отменить прием препаратов? Кстати, на консультацию к кардиологу меня не направляли. Ландыш Исмагилова
На вопрос читательницы отвечает казанский врач-кардиолог Ольга Курашова:- Вопрос непростой. В пожилом возрасте у многих людей появляется предрасположенность к повышенному давлению, но порог чувствительности к нему у всех разный, особенно если в молодости была склонность к гипотонии. Давление 140 на 90 - первый звонок гипертонии.Но все зависит от массы других факторов, которые сильно влияют на исход событий. Например, сопутствующие заболевания, образ жизни человека, наличие у него вредных привычек, вес больного. Терапевт должен был дать направление на обследование этой пациентки. Особенно важны электрокардиограмма, УЗИ сердца, анализы крови (общий, анализ на сахар, липидный спектр и другие), анализы мочи. Но и этого может быть недостаточно. Возникает необходимость посещения других специалистов для исключения заболеваний, которые могут стать причиной гипертонии. Поэтому вопрос о длительности и необходимости применения препаратов на данный момент остается открытым. Важно продолжать измерять давление утром и вечером и вести дневник самоконтроля артериального давления. С подобной проблемой может справиться и врач-терапевт, но, если остаются вопросы, необходима консультация кардиолога. 
КВ
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