Можно ли вылечить гипертонию?

На вопрос читательницы отвечает казанский врач-кардиолог Ольга Курашова:- Вопрос непростой. В пожилом возрасте у многих людей появляется предрасположенность к повышенному давлению, но порог чувствительности к нему у всех разный, особенно если в молодости была склонность к гипотонии. Давление 140 на 90 - первый звонок гипертонии.Но все зависит от массы других факторов, которые сильно влияют на исход событий. Например, сопутствующие заболевания, образ жизни человека, наличие у него вредных привычек, вес больного. Терапевт должен был дать направление на обследование этой пациентки. Особенно важны электрокардиограмма, УЗИ сердца, анализы крови (общий, анализ на сахар, липидный спектр и другие), анализы мочи. Но и этого может быть недостаточно. Возникает необходимость посещения других специалистов для исключения заболеваний, которые могут стать причиной гипертонии. Поэтому вопрос о длительности и необходимости применения препаратов на данный момент остается открытым. Важно продолжать измерять давление утром и вечером и вести дневник самоконтроля артериального давления. С подобной проблемой может справиться и врач-терапевт, но, если остаются вопросы, необходима консультация кардиолога.