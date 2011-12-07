Порадовать любимую? Легко!

Как самому сделать цветочную композицию к празднику, читателям «КВ» рассказала арт-директор компании «Флорист.ру» Серафима Олина: - Для составления этой композиции нам понадобятся плоскогубцы, ножницы, клеевой пистолет, секатор, проволока, атласная лента, цветной картон, розы, скиммия, эвкалипт.Шаг 1. Для начала нужно взять картон и нарезать его в форме сердечек. С помощью клея прикрепите к проволоке два сердечка, скрепив их у основания. Сделайте несколько таких заготовок. Шаг 2. Из выбранных цветов составьте небольшой букет. Лучше всего будет смотреться композиция, собранная по технике «спираль». Сделать это нетрудно. Возьмите в правую руку основной, центральный цветок, а следующий разместите рядом с ним под наклоном в правую сторону. Все последующие цветы располагайте также под углом. Не оставляйте небольшие цветы напоследок, чередуйте их с крупными. Не забудьте подрезать стебли - так букет будет выглядеть аккуратнее. Шаг 3. Получившиеся заготовки-сердечки вставьте в композицию, изогнув проволоку полукругом. Перевяжите букет атласной лентой и поставьте в вазу. Наша «сердечная» цветочная композиция готова! Надеемся, она долго будет радовать вашу любимую. Желаем любви и вдохновения!