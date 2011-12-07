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Проблемы ЖКХ в центре внимания

Прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет в Казани 13 и 14 февраля.
Жителей города проконсультируют члены рабочей группы Общественной палаты РТ по общественному контролю в сфере ЖКХ и развитию общественного самоуправления совместно с представителями НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», сообщает kzn.ru. Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00 по адресу: ул. 8 Марта, 18в, 1-й этаж.
КВ
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