Проблемы ЖКХ в центре внимания

Жителей города проконсультируют члены рабочей группы Общественной палаты РТ по общественному контролю в сфере ЖКХ и развитию общественного самоуправления совместно с представителями НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», сообщает kzn.ru. Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00 по адресу: ул. 8 Марта, 18в, 1-й этаж.