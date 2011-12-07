Путин: Татарстан демонстрирует хороший пример развития и решения первоочередных проблем

Татарстан демонстрирует хороший пример развития и решения первоочередных проблем. В республике есть на что посмотреть, в том числе – в плане подготовки молодых архитекторов. Такое мнение озвучил в Казани Президент РФ Владимир Путин.Отвечая на вопрос о перспективах бесплатных образовательных программ для молодых архитекторов и градостроителей, Путин подчеркнул, что они уже доказали свою эффективность и это видно на примере Татарстана.«Мы собрались в Татарстане потому, что здесь есть на что посмотреть. В этом смысле республика демонстрирует хороший пример развития и решения проблем, которые являются первоочередными», — отметил глава государства.Он напомнил, что решение о старте такой программы было принято в конце 2017 года, а сама она заработала в прошлом году. «И мы ее, конечно, продолжим. Нам нужно много молодых талантливых архитекторов, эта программа не решает всех проблем, но является подспорьем для подготовки молодых специалистов. В ее рамках уже есть хорошие результаты», — заключил Владимир Путин.