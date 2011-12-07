Путину в Казани презентовали обновленный культурный центр «Московский»

Президенту России Владимиру Путину в Казани презентовали обновленный культурно-спортивный центр «Московский». Глава страны осмотрел зал хореографии, выставку прикладного искусства и другие помещения центра, рассчитанные на всестороннее развитие детей и взрослых. Показ прошел в ходе рабочего визита Президента России в Татарстан. Осмотр обновленного центра, созданного на основе классического дворца культуры, Путин завершил в просторном зале, где собрались представители татарстанской общественности. Темой беседы стало воплощение в жизнь нацпроекта «Жилье и городская среда».«Сегодняшними мероприятиями в Казани я хочу начать целую серию подобных встреч и обсуждений. Мы запускаем целую серию национальных проектов, которые должны обеспечить наше движение вперед по ключевым направлениям. На это мы сконцентрировали очень большие средства и приняли решение об источниках финансирования. Нужно, чтобы это все заработало, как хорошие часы», — отметил Владимир Путин.Он добавил — значительный объем денег выделяется федеральным центром, а основной объем работы идет в субъектах страны. «Поэтому крайне важно наладить совместную работу между центром, регионами, муниципальным уровнем и теми, кто задействован в реализации всех этих проектов. Это общественные организации, бизнес и профессиональные сообщества», — заключил Президент РФ.Обновленный ЦКС «Московский» — часть масштабного проекта переосмысления городского пространства в соответствии с современными потребностями горожан. Его цель — переформатирование устаревших дворцов культуры в новое и востребованное пространство для физического, культурного и творческого развития детей и взрослых. Под крышей «Московского» работают более полусотни кружков и секций. В них занимается более 1,1 тыс. человек, в том числе — 386 пенсионеров.