Спрашивайте об обязательном медстраховании

Сегодня с 10.00 до 12.00 проводит прием граждан директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мансуровна Мифтахова. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы в приемной Президента РФ в РТ (ул. Кремлевская, д. 12/20). Запись на прием ведется по телефону 8 (843) 221-80-36. График личного приема граждан руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти РТ, депутатами Государственного Совета РТ, представителями Прокуратуры РТ и аппарата Конституционного суда РТ, а также нотариусами в приемной Президента РФ в РТ размещен на официальном сайте ГФИ по РТ в разделе «Приемная Президента РФ в РТ» (http://gfi.tatarstan.ru/), сообщает аппарат главного федерального инспектора по Республике Татарстан.