Татарстан получит 44 млн рублей на новую лесопожарную технику

Утром в сопровождении начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Александра Орнатского и министра лесного хозяйства Татарстана Равиля Кузюрова Иван Валентик отправился на Высокую Гору. Здесь федеральному чиновнику продемонстрировали пожарно-химическую станцию III типа. В ходе экскурсии директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Айрат Ахмеров рассказал об оснащении ПХС, где имеются 13 единиц техники (в том числе 4 автоцистерны) и необходимый инвентарь для борьбы с лесными пожарами. В частности, был продемонстрирован костюм борца с огнем, снабженный рюкзаком с цистерной и способный выдерживать воздействие пламени до 5 секунд. Такие костюмы не только эффективны, но и имеют невысокую стоимость.Затем Иван Валентик принял участие в работе собрания ГКУ «Пригородное лесничество» и ГБУ РТ «Учебно-опытный пригородный лесхоз», где были подведены итоги работы в 2018 году и обозначены задачи на 2019-й. В ходе своего выступления глава Рослесхоза напомнил о реализации федерального проекта «Сохранение лесов», который стал частью нацпроекта «Экология». Он рассказал, что в рамках проекта будет выделено 21,3 млрд рублей на обновление лесопожарной техники и оборудования.Еще 2,8 млрд рублей пойдут на закупку лесохозяйственной техники и оборудования. Татарстан на закупку пожарной техники будет ежегодно получать по 44 млн рублей. Здесь же московский гость встретился с воспитанниками школьного лесничества «Друзья леса» школы №84.После собрания глава Рослесхоза отправился на встречу с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. В ее рамках были затронуты вопросы сотрудничества в сфере эффективного использования лесных ресурсов, охраны и воспроизводства лесов.Заключительным мероприятием по лесной тематике в пятницу стало совещание «Эффективность исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений субъектами Приволжского федерального округа: итоги 2018 года и задачи на 2019 год» в Казанской Ратуше. В нем приняли участие сам Иван Валентик, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, делегации 14 субъектов ПФО.Премьер-министр РТ Алексей Песошин в приветственном слове напомнил, что восьмой год подряд в Татарстане не допущены лесные пожары.- Развитие лесного хозяйства - одна из приоритетных задач для Татарстана. Леса - важнейшее условие для создания благоприятной среды и обеспечения экологической безопасности населения, - сказал Алексей Песошин.Иван Валентик подчеркнул, что регионы смогут самостоятельно распоряжаться средствами на покупку пожарной техники исходя из существующей потребности.- Впервые в структуре расходов лесного хозяйства предусмотрены расходы на лесопатрульную технику и оборудование - 0,5 млрд рублей на текущий год и так каждый год. Лесники смогут купить не только автомобили, но и трекеры, навигаторы - любые инструменты, - заявил Иван Валентик.Чиновник напомнил и об ужесточении правил в сфере компенсационного восстановления лесов. Теперь любому пользователю придется компенсировать вырубленные участки путем натуральных насаждений либо выплатить компенсационные средства.Наметились и подвижки в решении судьбы лесов в сельской местности. Глава Рослесхоза заявил, что по гектарам, которые вышли из лесного фонда, но не стали землями сельхозназначения, будут приниматься конкретные решения: либо они вводятся в оборот, либо включаются в лесной фонд.По итогам работы совещания Иван Валентик и Алексей Песошин поставили подписи под соглашением о взаимодействии в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и Кабмином РТ.КстатиВ Татарстане в 2018 году работы по восстановлению лесного фонда проведены на площади более 2 тысяч гектаров, сообщает ИА «Татар-информ». В этом году планируется высадить 30 млн саженцев лесных культур, выращенных в питомниках РТ, среди них хвойные, лиственные, кустарниковые породы. Защитой и воспроизводством лесов в республике занимаются работники более 60 лесничеств и лесхозов.