В этом году новые справки о достижении предпенсионного возраста оформили 130 татарстанцев

Получить справку о достижении предпенсионного возраста жители Татарстана могут с нового года в МФЦ Татарстана. С начала года за такой справкой обратилось более 130 человек. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Казани директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ» Ленара Музафарова.«С 1 января 2019 года мы начали оказывать дополнительную услугу Пенсионного фонда — выдаем справки о достижении предпенсионного возраста. Для получения справки нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление. Справку подготовят в течение семи рабочих дней со дня обращения», — сообщила она.Ленара Музафарова пояснила, что такая справка нужна людям для получения льгот. Жители республики предпенсионного возраста могут получить федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество, а также воспользоваться освобождением от работы на два рабочих дня один раз в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.