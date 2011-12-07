В Казани выявлено 118 случаев заболевания гриппом

Пока ситуация в стране остается сложной. По прогнозам специалистов, эпидемический сезон заболеваемости, характерный для этого времени года, пойдет на спад в марте. В Татарстане за последнюю неделю зарегистрировано 28578 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель составил 76,7 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 36,5% за счет взрослого населения.Из-за карантина пришлось приостановить занятия в некоторых учебных заведениях Казани: в школе №18 Вахитовского района, школах №31, 49 и 71 Ново-Савиновского района, а также в лицее №121 Советского района, сообщается на сайте управления образования города. Всего временно закрыто 14 классов. При этом специалисты отмечают, что вопрос о полном закрытии учебных заведений не ставится. На недавно прошедшем брифинге в Кабмине РТ, посвященном теме профилактики гриппа и ОРВИ, наш корреспондент спросил у замминистра здравоохранения РТ Сергея Осипова: - Может ли вспышка гриппа вызываться искусственно и бывает ли грипп летом? - Теоретически может быть все, - ответил специалист. - И да, грипп бывает и летом. В июне-августе им переболевает порядка десятой части населения республики. Мы это заболевание благополучно лечим. - Но почему эпидемический сезон возникает именно зимой?- Просто зимой, когда холодно, у нас падает иммунитет. Мы становимся более восприимчивы к вирусу гриппа. Инсоляция меньше, соответственно, солнечные лучи не убивают этот вирус.- И в одной точке земного шара в одно и то же время регулярно возникает вспышка гриппа?- Во-первых, у нас есть холодный сезон. Во-вторых, происходит миграция вируса.- А как готовят вакцины от гриппа?- У нас сейчас эпидемический сезон, на другой стороне Земли его нет. Мы здесь собираем штаммы различных вирусов гриппа и ОРВИ и передаем коллегам на ту сторону земного шара, чтобы там вырабатывалась вакцина. - Получается, у инфекционистов и эпидемиологов существуют определенные международные соглашения?- Согласно международным соглашениям все страны передают друг другу штаммы с вирусами, особенно если они новые. Из них делается вакцина, которая помогает защитить жителей других стран и континентов.Инфекционисты напоминают: грипп ни в коем случае нельзя переносить на ногах, заболевание опасно осложнениями. Спиртовые салфетки, марлевые повязки, конечно, помогут уберечься от инфекции, но стопроцентную гарантию дает только прививка.Этот эпидсезон показывает: те, кто ее сделали, или не заболели вообще, или же перенесли болезнь значительно легче, чем люди непривитые.