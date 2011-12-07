Сегодня в Заинске завершаются всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам, по итогам которых будут отобраны представители сборной страны на Универсиаде-2019 в Красноярске. По итогам масс-старта на 20 км первым к финишу пришел татарстанец Егор Казаринов. Второе место у Нияза Таипова. Замкнул тройку представитель Смоленска Максим Зубцов.