Волонтеры помогут подключить цифровое ТВ

Он напомнил, что Казань на 100% охвачена цифровым вещанием. В июне всем горожанам будут доступны два мультиплекса, а вот региональные телеканалы продолжат трансляцию в аналоговом формате. Распознать цифровое и аналоговое вещание легко: у федеральных каналов на «аналоге» рядом с логотипом размещена буква «А».Для перехода на «цифру» казанцам необходимо уточнить, поддерживает ли телевизор цифровой сигнал формата DVB-T2. Это можно сделать, прочитав паспорт устройства или найти модель своего телевизора на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (rtrs.ru). Если устройство поддерживает «цифру», то жителям многоквартирных домой необходимо подключиться к общедомовой антенне. В противном случае нужно приобрести цифровую приставку. Переход на цифровое эфирное вещание не коснется абонентов платных кабельных сетей, IPTV и спутникового ТВ. Рифат Ханнанов уточнил, что жители многоквартирных домов могут подать заявку на подключение к «цифре» через сайт «Открытая Казань». Специалисты окажут помощь по настройке телевизора или, при необходимости, ремонту общедомовой системы приема сигнала. В ближайшее время будет организована работа волонтерских отрядов, которые пройдут обучение и начнут обход горожан. Спикер подчеркнул, что все волонтеры получат сертификаты и специальную форму, по которой их можно будет узнать. Информация о них станет доступна на сайте мэрии.- Инфраструктура для перехода на «цифру» по городу практически готова. Есть и старшее поколение, которому нужно помочь в этом разобраться, и в данном случае поквартирный обход - это верное решение. Я прошу подготовить четкий график, обязательно оповестить население, поработать вместе с коллегами из министерства социальной защиты. Особенно важно помочь одиноким пожилым людям перейти на цифровое вещание, - заключил мэр Казани Ильсур Метшин.