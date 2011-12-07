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Жительница Зеленодольска неудачно продала инвалидное кресло

Пенсионерка стала жертвой мошенников.
66-летняя жительница Зеленодольска обратилась в местный отдел полиции, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Она рассказала, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже инвалидного кресла. В один день ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. Он попросил огласить данные банковской карты для перечисления оплаты за товар. В результате с карты пенсионерки исчезли более 333 тыс. рублей. 
КВ
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