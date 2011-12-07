Треть татарстанцев согласны перейти на электронные трудовые книжки. Сведения о трудовой деятельности татарстанцев, которые впервые трудоустроятся в 2021 году, будут предоставляться в электронном виде. Для остальных граждан переход на электронные трудовые книжки станет добровольным. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.Напомним, по закону россияне могут подать заявление о переходе на электронную трудовую книжку или желании остаться с бумажной версией до 31 декабря этого года. Если гражданин перейдет на электронный носитель, то бумажный документ получит на руки. При этом Эдуард Вафин особо отметил, что важно не потерять трудовую книжку.- Еще раз повторю: переход для всех работающих граждан добровольный, никакого принуждения быть не должно, - подчеркнул Эдуард Вафин.Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой: место и период работы, должность, квалификация, даты приема и увольнения, основания прекращения трудового договора. Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить на сайте ПФР или госуслуг в личном кабинете. Также информацию о трудовой деятельности можно получить в бумажном виде, подав заявку работодателю (по последнему месту работы), в территориальный орган ПФР или МФЦ.- По самым оперативным данным, у нас по республике получается так, что 30 процентов граждан изъявляют желание вести трудовую книжку в электронном формате. Но уже есть 607 человек, которые сначала подали заявления, что хотят вести сведения на бумаге, а после передумали и подали заявления, что хотят трудовую книжку в электронном виде. С бумажного на электронный вид всегда можно перейти, а с электронного на бумажный - уже нет, - рассказал Эдуард Вафин.В числе преимуществ электронной книжки - быстрый и удобный доступ к трудовой информации, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения, новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов. Основные опасения граждан при выборе между электронной версией и бумажной связаны с безопасностью данных. Участник брифинга заверил, что на сегодняшний день защищенность информационных систем ПФР находится на высоком уровне - сбой, взлом системы с последующим хищением или уничтожением персональных данных практически невозможны.- Аналог цифровой книжки в виде индивидуального лицевого счета давно существует в электронных базах ПФР. За это время не было зафиксировано ни одного случая сбоя, взлома, изменения, - подытожил Эдуард Вафин.