У казанских школьников меняется отношение к спорту

Несколько лет назад было, скорее, реальностью. Но сейчас отношение к спорту у 14 - 18-летних резко поменялось. Это можно наглядно показать на примере нашего одиннадцатого класса, загруженного подготовкой к ЕГЭ. Практически все знакомые моего возраста занимаются различными видами спорта. Не обязательно, рассчитывая на высокие достижения. Многие посещают различные оздоровительные занятия, ходят в бассейн, тренируются в спортивном зале или дома по видеоурокам. В Казани можно купить абонемент в недорогой фитнес-зал, целый год ходить на группы по стретчингу, танцам и работать с тренерами. Обычно такие виды физических нагрузок предпочитают девочки. Мальчики же выбирают усиленные тренировки на тренажерах, бег или плавание. Причем пойти в спортзал многих подростков заставило новое мышление: чтобы быть успешным, нужно выглядеть красиво и спортивно. Что делать, когда на носу выпускные экзамены и нельзя терять ни минуты? В этом случае тоже спасают социальные сети, в которых на каждом шагу говорят о важности тайм-менеджмента, посекундного учета времени. В итоге выпускники стараются сделать невозможное, побороть себя и растянуть время по максимуму, чтобы хватило на все. Среди моих ровесников очень мало тех, кто готовится только к экзаменам. Я заметила интересную вещь: если раньше никто не ходил на уроки физкультуры, то в 11-м классе посещаемость стала идеальной! Более того, наши выпускники активно пропагандируют здоровый образ жизни. Они считают, те, кто не занимается спортом, абсолютно неконкурентоспособны и не видят своего будущего. Мои одноклассники-мальчики занимаются боевыми видами спорта, например боксом и карате. Есть и несколько девочек, которые тоже пристрастились к этому мужскому занятию. Еще в списке девичьих предпочтений гимнастика, плавание, танцы и фигурное катание. Я спросила друзей, откуда они берут время на спорт? Ответы одинаковые. Все уверены, если не поднять себя с дивана, то добиться результатов нереально. Надо отчетливо понимать, для чего нужны регулярные тренировки и что это может дать. Так подросток автоматически начинает правильно питаться, следить за режимом и выкраивать время на зал даже при полной загруженности в школе и с репетиторами. Ведь от этого зависит дальнейшая жизнь, а еще то, как ты будешь выглядеть в глазах других.