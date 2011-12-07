Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В прошлом году в детские сады РТ пошли 3 тыс. детей до трех лет

К 2022 году проблему нехватки ясельных мест для детей до 3 лет в РТ планируют решить полностью.
В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году в ясельные группы начали ходить больше 3 тыс. детей. К 2022 году планируется обеспечить местами всех татарстанцев до 3 лет. Такое заявление сделал заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время посещения нового детского сада № 33 в Казани. «Самый большой спрос в Казани, Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме. Всех детей от полутора до 3 лет планируем обеспечить местами в ясельных группах в детсадах до 2022 года», — сказал Ильсур Хадиуллин. С 2018 года в рамках нацпроекта «Демография» в Татарстане построено 30 новых детских садов для 6 тыс. детей.
КВ
Лента новостей