В Татарстане стартовала акция «Вспомни о ребенке - заплати алименты»

В Татарстане стартовала акция УФССП России по РТ «Вспомни о ребенке - заплати алименты». Она проводится ежегодно и направлена на повышение эффективности взыскания задолженностей по алиментам, стимулирование добровольного погашения долгов, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ. На сегодняшний день у 20 тысяч татарстанцев имеются долги по алиментным платежам. В отношении них судебные приставы применяют ограничительные и принудительные меры. Так, житель Альметьевска проведет 30 часов на обязательных работах за долги по алиментам. Мужчина не участвовал в воспитании сына и намеренно скрывал доходы от судебного пристава. Его задолженность перевалила за 270 тысяч рублей, и судебный пристав в отношении должника вынесла постановление о запрете на право управления должником транспортными средствами. Более того, было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ. Теперь решением мирового судьи неплательщику предстоит коротать время на обязательных работах. Другому жителю нефтяной столицы Татарстана за долг в 65 тысяч рублей предстоит провести 20 часов на обязательных работах. Куда более суровое наказание ожидало неплательщика из Мамадышского района. Мужчина имел долг по алиментам перед двумя детьми от предыдущих браков. Долг дорос до 300 тысяч рублей. За уклонение от уплаты алиментов более двух месяцев в отношении должника судебным приставом-исполнителем возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд отправил должника на 10 суток под административный арест.