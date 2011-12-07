Казань вошла в топ-10 городов для романтичных путешествий 14 февраля

Столица Татарстана вошла в десятку самых популярных направлений на романтический уикенд в День святого Валентина. Возглавляет список предпочтений туристов Москва, за первопрестольной следуют Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна, Казань — на пятом месте, аккурат в середине списка. И уже только за Казанью следуют Стамбул, Дубай, Мальдивы, Шарм-эш-Шейх и Анталья.

Такие данные собрал сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. Его сотрудники выяснили, в какие путешествия собираются отправиться самостоятельные туристы на День святого Валентина. Аналитики портала проанализировали бронирования, совершенные пользователями на 12–15 февраля 2021 года.

Дороже всего обойдется проживание в Красной Поляне — 12000 рублей за ночь. Средняя стоимость ночи в отелях Сочи в разы дешевле — 5400 рублей. За аналогичную сумму туристы забронировали гостиницы в Казани — в среднем 5200 рублей за ночь. А вот размещение в отелях Москвы и Санкт-Петербурга еще дешевле! От 4100 рублей и 2600 рублей соответственно.