Флаг WorldSkills продолжает путешествие по России

В ближайшее время флаг мирового чемпионата увидят жители Салехарда (19 марта) и Ярославля (8 - 10 апреля), сообщает ИА «Татар-информ». Финальной точкой эстафеты флага WorldSkills станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году.Эстафета флага WorldSkills началась в 2017 году. Флаг был передан городу-организатору Казани на торжественной церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017. Затем его доставили в Сочи - там был официально дан старт проекту«Эстафета флага». В декабре 2017 года флаг был отправлен на Международную космическую станцию, где находился более двух месяцев до возвращения на Землю в конце февраля 2018 года. После старта международного этапа эстафеты в Мадриде флаг побывал в 20 странах, где ранее проводились чемпионаты мира по профессиональному мастерству, сообщает пресс-служба оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.Флаг побывал в Германии, Нидерландах, США, Республике Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, Финляндии, Франции, Ирландии, Швейцарии, Австралии, Канаде, Италии, Бельгии, Великобритании, Австрии, Бразилии, Японии. В Россию флаг прибыл из Китайского Тайбэя, где его чествовали на 48-м национальном чемпионате WorldSkills. В каждой стране на флаг нанесли логотипы соревнований, которые там проходили.Старт российского этапа эстафеты состоялся в августе 2018 года на финале VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. Эстафета затрагивает все центры федеральных округов. Эстафета флага WorldSkills Kazan 2019 включает церемонию чествования флага на открытии или закрытии региональных, корпоративных или отраслевых чемпионатов. Флаг провозят по ведущим учебным заведениям, производственным площадкам и знаковым местам регионов. В рамках эстафеты проводятся встречи с чемпионами WorldSkills, организовываются выставки, проходит церемония посвящения в послы WorldSkills Kazan 2019.