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Казанец неудачно приготовил себе обед

Мужчина едва не погиб при варке пельменей.
В выходные казанец едва не погиб, пытаясь сварить себе пельмени на обед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Сигнал о пожаре на ул. Актайская поступил в 15:43. Дым исходил из квартиры на первом этаже. Пожарные вскрыли дверь задымленной квартиры и обнаружили в комнате на полу 52-летнего хозяина, который был без сознания. Мужчину отправили в больницу, а кастрюлю с пригоревшими пельменями на кухне потушили.
КВ
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