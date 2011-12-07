Казанец неудачно приготовил себе обед

В выходные казанец едва не погиб, пытаясь сварить себе пельмени на обед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Сигнал о пожаре на ул. Актайская поступил в 15:43. Дым исходил из квартиры на первом этаже. Пожарные вскрыли дверь задымленной квартиры и обнаружили в комнате на полу 52-летнего хозяина, который был без сознания. Мужчину отправили в больницу, а кастрюлю с пригоревшими пельменями на кухне потушили.