Нияз Мингазов: Программа переселения важна, потому что жить в аварийных домах опасно

Большая часть программы переселения людей из аварийного жилья в Зеленодольске уже выполнена. Из опасных для жизни бараков в новое жилье переехали более 2 тыс. человек, уже расселены 148 из 190 аварийных домов. Такие данные в беседе с корреспондентами ИА «Татар-информ» озвучил руководитель департамента жилищной политики Зеленодольска Нияз Мингазов.«Межведомственной комиссией дома были признаны аварийными и подлежащими сносу, была проведена процедура изъятия. По программе в настоящее время расселены более 2 тыс. человек — это 1,5 тыс. семей-собственников, а также 650 нанимателей жилых помещений. На сегодняшний день в программу включены 190 домов, из них уже расселены 148 зданий, осталось расселить еще 42 дома. Поэтому большая часть работ уже выполнена», — отметил Мингазов.Он подчеркнул, что программа позволила переселить людей из опасных, авариных помещений. За десятилетия использования деревянные перекрытия домов исчерпали свой ресурс и прогнили, а значит несут угрозу всем, кто живет в таких постройках.«Мы считаем это важным, потому что проживать в аварийных домах опасно. Это здания разных лет постройки, многие — середины прошлого века», — сообщил собеседник агентства. По словам Мингазова, программа переселения подразумевает выплату средств жильцам аварийных домов из расчета 11 тыс. рублей за квадратный метр старого жилья. Эти деньги можно использовать в качестве первоначального взноса при получении нового жилья. Последнее предоставляется переселенцам на особых условиях — это льготная цена за квадратный метр (31 тыс. рублей за квадрат) и низкая (7% годовых) процентная ставка по займу.