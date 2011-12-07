Победителям конкурса «Тайна черного пакета» вручили вкусные призы

Напомним, в этот раз в конкурсе приняли участие 688 подписчиков. Все 10 продуктов из предложенных 15 в этот раз не угадал никто. 9 наименований продуктов к новогоднему столу удалось угадать лишь нашей читательнице Танзиле Ахмадуллиной из Казани. Остальные же 9 победителей из числа тех, кто угадал 8 продуктов, были определены в ходе жеребьевки.Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова поблагодарила подписчиков за участие в конкурсе:- Вас действительно можно назвать счастливчиками, поскольку в конкурсе везет далеко не всем! Наша газета - для семейного чтения, и мы хотим, чтобы ее читало как старшее, так и молодое поколение. Стараясь сделать газету полезной, мы много пишем о здоровье, семье, проблемах жителей республики, которые их волнуют проблемы ЖКХ, вопросы образования, рост цен… Наш девиз гласит: «Подпишитесь на «Казанские ведомости. Пусть у вас будет хорошее настроение!». И пусть у вас всегда будет хорошее настроение! И мы стремимся к этому, - сказала в своем приветственном слове Венера Якупова.Как и было обещано по условиям конкурса, каждый из победителей получил продуктовый набор из 15 продуктов. Читатели же, в свою очередь, в преддверии 28-летия «КВ» рассказали о том, почему им дорога газета и как она помогает им в жизни. Подробности читайте в четверговом выпуске «КВ».