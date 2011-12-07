Полилингвальный комплекс откроется в Казани в 2020 году

Об этом сообщил 7 марта на пленарном заседании IV Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО Государственный Советник РТ, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному развитию Минтимер Шаймиев, передает ИА «Татар-информ». Мероприятие прошло в Казанской Ратуше.В заседании приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер и другие официальные лица.«В этом году Татарстан приступил к строительству и созданию общеобразовательных полилингвальных комплексов, которые призваны обеспечить конкурентное образование на двух государственных языках (русском и татарском) и международном языке - английском. Первый из шести запланированных на ближайшие три-четыре года полилингвальный комплекс примет учащихся 1 сентября 2020 года. Новая школа будет открыта в Казани и станет называться «Адымнар - путь к знаниям и согласию», - рассказал он. Проект по организации в Татарстане современного общеобразовательного комплекса предполагает создание многопрофильной школы, детсада, интерната и загородного лагеря для детей. В 2019 году в ассоциированных школах ЮНЕСКО в Татарстане будет сделан акцент на преподавании как минимум двух иностранных языков в дополнение к родному языку. «Франция в резолюцию 30-й сессии Генеральной конференции об осуществлении языковой политики, основанной на многоязычии, предлагает проект, в которой странам-членам предлагается ввести преподавание как минимум двух иностранных языков в дополнение к родному на всех уровнях образования - начальном, среднем и высшем», - сообщил на заседании ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. Он отметил, что основной акцент делается на необходимости увеличить инвестиции в подготовку преподавателей иностранных языков. «Мы намерены присоединиться к этому предложению и сделать больший акцент на продвижении этой инициативы по линии ассоциированных школ ЮНЕСКО. В России сейчас насчитывается 65 кафедр ЮНЕСКО», - добавил Орджоникидзе.Государственный Советник РТ, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному развитию Минтимер Шаймиев напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2019-й Международным годом языков коренных народов. Это сделано для привлечения внимания к критическим рискам, которые угрожают языкам коренных народов, и повышения значимости этих языков в интересах устойчивого развития.