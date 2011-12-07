Рафил Нугуманов: Татарстан предложил решение, которое позволило Крыму избежать кровопролития

О вкладе Татарстана в воссоединение Крыма и Севастополя с Россией рассказал ИА «Татар-информ» зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Рафил Нугуманов. «Крымские татары и русские сошлись в тяжелом споре, который мог перейти в кровопролитие. Делегация депутатов РТ выехала в Крым, встретилась с парламентариями, представителями движения крымских татар, их руководителями. Считаю, мы предложили разумное решение, чтобы не пролилась кровь в Крыму», — пояснил он.Речь идет о событиях «крымской весны» в 2014 году, когда депутат в составе делегации от Татарстана посетил Крым, чтобы помочь урегулировать конфликт крымских татар и русскоязычных граждан. По его словам, миротворческая миссия Татарстана оказалась успешной.Он рассказал, что в настоящее время госсоветы республик взаимодействуют. Также налажено сотрудничество в культурной сфере — традиционный татарский праздник Сабантуй в Крыму ежегодно собирает тысячи участников, в их числе и делегаты от Татарстана.