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Совет детских организаций РТ провел заседание в Казани

В молодежном центре «Волга» с 9 по 11 марта проводилось заседание Совета детских организаций РТ. Это первое подобное событие в нынешнем году.
Во встрече приняли участие 150 деятелей республиканских, городских и районных детских общественных организаций. Единомышленники обсуждали возможности развития аккаунтов детских организаций в соцсетях и предлагали идеи о проведении общего события для всех детских объединений РТ.Для ребят провели серию мастер-классов: по SMM, креативному мышлению, ораторскому искусству и другие. В последний день мероприятия активисты посетили КФУ. Они осмотрели экспозицию университетского музея и встретились с ректором ВУЗа Ильшатом Гафуровым в Императорском зале. 
КВ
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