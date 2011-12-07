Совет детских организаций РТ провел заседание в Казани

Во встрече приняли участие 150 деятелей республиканских, городских и районных детских общественных организаций. Единомышленники обсуждали возможности развития аккаунтов детских организаций в соцсетях и предлагали идеи о проведении общего события для всех детских объединений РТ.Для ребят провели серию мастер-классов: по SMM, креативному мышлению, ораторскому искусству и другие. В последний день мероприятия активисты посетили КФУ. Они осмотрели экспозицию университетского музея и встретились с ректором ВУЗа Ильшатом Гафуровым в Императорском зале.